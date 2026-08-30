Türkiye'nin bilim ordusu büyüyor! YÖK başvuru tarihini duyurdu

Kontenjanlara başvuru sisteminde belirtilen alanlardan lisans mezunu olanlar ile belirtilen lisans alanlarından mezun olup ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapanlar başvurabilecek.

Adaylar, başvurularını 8-22 Eylül'de YÖK'ün "Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Başvuru sırasında adaylara ilan edilen programlar arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih hakkı tanınacak. Adaylar, yalnızca tercih ettikleri programlar kapsamında değerlendirmeye alınacak.

550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilecek.

Bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, yapay zeka, mekatronik, makine, endüstri, malzeme, enerji, havacılık ve uzay gibi çok sayıda mühendislik alanının yanı sıra matematik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri gibi programların mezunları da ilgili kontenjanlara başvurabilecek.

Belirlenen başvuru alanları arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve mimarlık gibi başarı sıralamasına dayalı öğrenci kabul eden farklı disiplinler de bulunuyor. Farklı bilim ve mühendislik disiplinlerinden gelen yeteneklerin Türkiye'nin öncelikli teknoloji alanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.