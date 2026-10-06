Space'de yer alan habere göre bu keşif, bir gezegenin yalnızca yıldızının yaşamı sırasında değil, yıldız öldükten sonra geride bıraktığı maddelerden de yeniden doğabileceğini gösteren şimdiye kadarki en dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 790 ışık yılı uzaklıktaki beyaz cüce HS 0209+0832’nin çevresinde bulunuyor. (Foto: Snehalata Sahu/Warwick Üniversitesi)

YILDIZ ÖLDÜ GEZEGEN YENİDEN DOĞDU

Güneş benzeri yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiklerinde yakıtlarını tüketiyor ve dış katmanlarını uzaya savurarak geride yoğun ve sıcak bir çekirdek, yani beyaz cüce bırakıyor. Bu süreç sırasında yıldızdan kopan maddeler bazı koşullarda yıldızın çevresinde yeniden bir disk oluşturabiliyor.

Gökbilimciler, HS 0209+0832 çevresinde tam da böyle bir sürecin yaşandığını düşünüyor.

Araştırmacılara göre yıldızın kırmızı dev aşamasında uzaya savurduğu maddeler, daha sonra bir araya gelerek yeni bir gezegenin oluşmasına zemin hazırlamış olabilir. Bu nedenle keşfedilen dünya, yıldızının ilk yaşam döneminde oluşan "birinci nesil" gezegenlerden farklı değerlendiriliyor. Bilim insanları bu tür dünyalara "ikinci nesil gezegenler" adını veriyor.