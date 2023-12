PUBG mobile dünya kupası sahibini İstanbul’da buldu! Moğolistan takımı IHC Esports şampiyon oldu...

ŞAMPİYON TÜRK TAKIMI DA KATILDI

Espora olan ilginin günbegün arttığı ülkemizde dünyanın en sevilen mobil oyunlarından PUBG MOBILE, tarihinde ilk defa PUBG MOBILE Dünya Kupası (PMGC) Büyük Finalleri'ni İstanbul'da düzenleyerek espor severlere heyecan dolu anlar yaşattı. 8-10 Aralık tarihleri arasında binlerce espor severin katılımıyla gerçekleşen bu global etkinlikte 10 farklı ülkeden 16 başarılı PUBG MOBILE takımı boy gösterdi. 3 gün boyunca seyircilerine espor şöleni yaşatan Büyük Finaller, özellikle IHC Esports, Stalwart Esports ve Alpha7 Esports'un çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Yapılan maçların sonucunda ise 142 puan toplayan IHC Esports, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'ndan galibiyetle ayrıldı. Son dünya şampiyonu olan Türk temsilcisi S2G Esports ise 98 puan toplayarak turnuvayı 11'inci sırada tamamladı.



YARIŞMA 3 GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Survıval Aşaması, 24 takımın 8'erli 3 grup halinde mücadele ettiği daha da yoğunlaşan bir rekabet sunuyor. En iyi 16 takım daha sonra Son Şans aşamasına geçerken, altıncıdan sekizinci sıralara yerleşen takımlar turnuvaya veda ediyor. Son Şans aşamasında ise 16 takım 12 maçta mücadele ederek büyük finallere giden 5 önemli yerden birini kazanmaya çalışıyor. Bu sene PMGC'de mücadele eden takımların 9 tanesi Grup Aşaması'ndan, 5'i Son Şans'tan ve 2'si de doğrudan davetli takımlardı. PMGC, espor severlere toplam 16 takımın 3 gün boyunca oynadığı 18 maçlık heyecan dolu bir etkinlik sundu.



TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERI VERİLDİ

PUBG MOBILE'ın oyuncular için küresel tasarım yarışması olarak hayata geçirdiği World of Wonder ve Ptopia Tasarım Projesi'nin (P.D.P.) Ödül Töreni de İstanbul'daki Büyük Finaller'de düzenlendi. Proje kapsamında P.D.P ile 500 binden fazla tasarım, World of Wonder ile ise 1 milyondan fazla harita oluşturuldu. En Popüler Tasarım, En İyi Kıyafet Tasarımı ve En İyi Seviye Tasarımı Yaratımı gibi 11 ödülün de aralarında bulunduğu 2023'ün en başarılı katılımcılarına ödülleri ana sahnede takdim edildi. Ödül alan tasarımcılar arasında ShazTOKYO, AL_JALID, Teg_kotya, QUIXK, Mobbirdman ve Kadir Deliduman (KAYGER) bulunuyordu. PMGC 2023, birkaç aşamadan oluşan zorlu formata sahip. Turnuva 48 takımın mücadele ettiği Grup Aşaması ile başlıyor; bu takımlar 16'şarlık 3 gruba ayrılıyor. Her gruptan ilk 3 sırayı alanlar büyük finallere, bir sonraki gruba ise Survival Aşaması'na geçiş hakkı kazanıyor.