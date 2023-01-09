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    • Teknoloji
    • 09.01.2023 10:38
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    • 09.01.2023 11:12
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    Milli Muharip Uçak'tan müjde! İlk uçuş tarihi öne çekildi: 2023'te göklerde

    Son dakika haberi... TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi ile bunu 2023'e çektiklerini duyurdu. Kotil, ANKA 3 için de Mart ya da Nisan ayını işaret ederek, "Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Milli Muharip Uçak 2023’te göklerde

    Son dakika haberi... TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi ile bunu 2023'e çektiklerini duyurdu.

    MONTAJ TAMAMLANMAK ÜZERE
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, devam ediyor. İlk prototip uçağın montaj faaliyetleri ise tamamlanmak üzere.

    MMU prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

    İLK UÇUŞ 2023'TE
    Mart 2023'te hangardan çıkış yapması ve 2026 yılında ise ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Milli Muharip Uçak'ın program takviminde, kısa süre önce bazı revizeler gerçekleştirildi. Bu doğrultuda uçağın ilk uçuş tarihi, 2025 yılına çekildi.

    TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil, bugün yaptığı açıklamada müjdeli haberi duyurarak ilk uçuş tarihinin 2023'e revize edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

    Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
    Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık.

        Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor. Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim.
        2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

        İT DALAŞI YAPMIYOR
        Motor takıyorsunuz, yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hidrolikler kontrol ediliyor. Yakıt alacağız depolara ve motorları çalıştıracağız. İşleri çok güzel yaptığımızı gördük.

        Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior. İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor.

        Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.

            MART YA DA NİSAN OLUR
            Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz.

            Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, Milli Savunma Projelerinde yeni gelişmeleri paylaşmıştı.

            DEMİR: 5. NESİL UÇAK OLARAK GELECEK
            Milli Muharip uçağı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "5. nesil Uçak olarak gelecek. Nihai hedefimiz bu. F-35 dahil bu tür uçaklar seviye seviye aşama aşama diye adlandırılır. Bizim blok-1 diye başladığımız bir seviye orada nihai sizin beklediğiniz performans parametreleri ve unsurları var onlardan biraz daha altıyla başlarsınız sistem devreye girdikçe oradaki uyumu ve sonuçları aldıkça neyi daha iyi yapacağınız veya hangi yönde geliştireceğinizle ilgili verileri alır üstüne koyarak işte blok-2 olur 3 olur yani bugün kullandığımız F-16'larda bile bir dizi bloklardan bahsediliyor. Her uçağın hizmete giriş uçuş ve daha sonrasında olgunlaşma süreci vardır." ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Teknoloji Milli Muharip Uçak'tan müjde! İlk uçuş tarihi öne çekildi: 2023'te göklerde
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