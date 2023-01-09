Son dakika haberi... TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi ile bunu 2023'e çektiklerini duyurdu.
MONTAJ TAMAMLANMAK ÜZERE
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, devam ediyor. İlk prototip uçağın montaj faaliyetleri ise tamamlanmak üzere.
MMU prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.
İLK UÇUŞ 2023'TE
Mart 2023'te hangardan çıkış yapması ve 2026 yılında ise ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Milli Muharip Uçak'ın program takviminde, kısa süre önce bazı revizeler gerçekleştirildi. Bu doğrultuda uçağın ilk uçuş tarihi, 2025 yılına çekildi.
TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil, bugün yaptığı açıklamada müjdeli haberi duyurarak ilk uçuş tarihinin 2023'e revize edildiğini kamuoyuyla paylaştı.
Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık.