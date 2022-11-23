'Milli Muharip Uçak'ta kritik aşamaya geçildi: 18 Mart 2023'e adım adım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık." dedi.
KRİTİK AŞAMALAR TAMAMLANIYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor. Projede en kritik aşama olan sürece geçilirken, gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı.
Bu kapsamda projeye ilişkin son montaj hattı başlangıç töreni Milli Savunma Bakanlığı, SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından yetkililerin katılımıyla TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.
MOTOR ÇALIŞTIRARAK ÇIKACAK
Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşınırken, bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri hayata geçirilecek olan ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu.
SONUN BAŞLANGICINA GELDİK
Projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir uçak mühendisi olarak böyle bir uçak yapım sürecinde bulunmanın kendisi için bir rüya olduğunu belirtti.