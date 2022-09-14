Tekelci Google'a Avrupa cezayı kesti: Türkiye'nin davası örnek oldu

Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararına, onama geldi. AB mahkemesi, para cezasında bir miktar indirime gidilmesine uygun buldu.
4 MİLYAR 340 MİLYON AVROLUK CEZA
Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Kararda, "AB Genel Mahkemesi, Google'ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır." ifadesi kullanıldı.
PARA CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ
Mahkeme, Komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti.
Kararda, "İhlalin ağırlığı ve süresini daha iyi yansıtmak için Genel Mahkeme, Google'a 4 milyar 125 milyon avroluk bir para cezası verilmesini uygun görmektedir." ifadesi yer aldı.
'PİYASAYI DOMİNE ETME' SUÇLAMASI
AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.
TELEFON ÜRETİCİLERİNE ÖDEME YAPTI
AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.