Google için telif zamanı! Gözler önümüzdeki günlerdeki görüşmelere çevrildi: "Can suyu olacak"





"ÇOK ÜMİTLİYİM"

Medya kuruluşları da kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Ortada bir reklam pastası olduğu için Türkiye'deki dijital medyada yerleşik olan biraz tık avcılığı gibi özelliklere karşı da daha nitelikli bir içerik öne çıkacaktır. Ben o bakımdan da çok ümitliyim.

Reklam geliri elde etmek için etik dışı davranışlar da sona erecektir. Özgün, daha güzel içerikler ön plana çıkacaktır. Ben özellikle bu konu için de ümitliyim.