Dezenformasyonun merkezi Facebook gazeteciliği bitirmek istiyor!

Son yıllarda imza attığı veri sızıntısı, manipülasyon, dezenformasyon skandallarıyla sıkça gündeme gelen Facebook yine çarpıcı bir iddianın odağında.
1938 yılında Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan Nieman Gazetecilik Vakfı, son dönemde medyayı baltalamaya çalışan Facebook ile ilgili dikkat çeken bir analiz hazırladı.
20 Eylül 2021 tarihli, Joshua Benton imzalı analiz haberde "Facebook, gazeteciliği devirmek isterken, kullanıcıları da aynı şeyi yapıyor" başlığı atıldı. Analizde, "Facebook'un son yıllarda haber işine "keşke hiç girmeseydik" dediği çok açık. Elbette haber akışında bazı linklerin tıklanması güzel bir şey ama çok insan o linklere tıklamıyor. Haber akışındaki postların sadece yüzde 12.9'una tıklanıyor. Büyük bir kısmı spor ve eğlence haberleri olan linklerin ise oranı yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde" ifadelerine yer verildi.
SAHTA HABER, PROPAGANDA, YALAN...
Facebook'un platform üzerinde, sahte haber, yabancı ülke propagandası, Covid-19 yalanları, Nazi mesajları ve siyasi tartışmalarla da uğraştığını hatırlatan uzmanlar, Facebook'un en iyi içeriklerin yanı sıra en kötü içeriklere de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.
DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Pew Araştırma Merkezi'nin son sonuçlarına yer veren analizde, ABD'de son dönemde sosyal medya üzerinden tüketilen haber içeriklerinde bir düşüş olduğu görülüyor. 2020'den beri birçok sosyal medya platformunda haber içeriklerine ilginin düştüğü görülürken özellikle Facebook ve TikTok'ta bu oranın çok daha düşük olduğu kaydedildi.
Facebook'tan haber okuyanlar bir yılda yüzde 7 düşerek yüzde 47 seviyesine gelirken haber için en çok kullanılan platformun Twitter olduğu belirtildi. Facebook'un kitlesinin daha büyük olduğunun hatırlatıldığı makalede ise, "Facebook'un kullanıcıları daha fazla olduğu için son bir yıl içerisinde Facebook diğer platformlara göre çok daha fazla kullanıcı kaybetti. Facebook kullanıcıları, Twitter ve Reddit'teki gibi haber odaklı içeriklerle ilgilenmiyorlar" yorumu yapıldı.
FACEBOOK TEKEL Mİ OLMAK İSTİYOR?
Dezenformasyon, manipülasyon ve yalan içerikleri kullanıcıya pompalayan Facebook'un güvenilir haber sitelerini perdeleyerek haber akışı konusunda tekel olmak istediği konuşuluyor. Facebook böylece istediği şekilde siyasi operasyon çekebilecek, kullanıcılarını siyasi meseleler üzerinde istediği gibi manipüle edebilecek.