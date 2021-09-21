Dezenformasyonun merkezi Facebook gazeteciliği bitirmek istiyor!

20 Eylül 2021 tarihli, Joshua Benton imzalı analiz haberde "Facebook, gazeteciliği devirmek isterken, kullanıcıları da aynı şeyi yapıyor" başlığı atıldı. Analizde, "Facebook'un son yıllarda haber işine "keşke hiç girmeseydik" dediği çok açık. Elbette haber akışında bazı linklerin tıklanması güzel bir şey ama çok insan o linklere tıklamıyor. Haber akışındaki postların sadece yüzde 12.9'una tıklanıyor. Büyük bir kısmı spor ve eğlence haberleri olan linklerin ise oranı yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde" ifadelerine yer verildi.

SAHTA HABER, PROPAGANDA, YALAN...

Facebook'un platform üzerinde, sahte haber, yabancı ülke propagandası, Covid-19 yalanları, Nazi mesajları ve siyasi tartışmalarla da uğraştığını hatırlatan uzmanlar, Facebook'un en iyi içeriklerin yanı sıra en kötü içeriklere de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.