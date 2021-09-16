Facebook’un çifte standart mekanizması ifşa oldu! Trump’a müdahale, aşı yalanları, Neymar’ın ’intikam pornosu’...

VIP'LERİ KORUYAN BİR KALKANA DÖNÜŞTÜ

Aslına bakılırsa söz konusu sistemin kurulmasının sebebi bambaşka. Gazetenin ulaştığı belgelere göre, XCheck programı, ünlüler, politikacılar ve gazeteciler gibi yüksek profilli kullanıcılara karşı yapılan işlemler için bir kalite kontrol mekanizması olarak gündeme geldi ancak zaman içinde VIP'leri Facebook'un normal yaptırım süreçlerinden koruyan bir kalkana dönüştü.

"Beyaz liste"de bulunan söz konusu VIP'ler, sıradan Facebook kullanıcıları paylaştığında denetime tabi tutulan, kaldırılan hatta hesapların kapanmasına yol açan içerikleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahat rahat paylaşabiliyor.