Facebook'un çifte standart mekanizması ifşa oldu! Trump'a müdahale, aşı yalanları, Neymar'ın 'intikam pornosu'...
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamalarda Facebook'un 3 milyar kullanıcısının tamamının aynı kurallara göre değerlendirildiğini, bir kişinin politikacı, sanatçı ya da gazeteci olması, ünü ya da statüsü, Facebook nezdinde herhangi bir ayrıcalığı olduğu anlamına gelmediğini iddia ediyordu. Gerçeğin çok başka olduğu ABD basınının bir haberiyle ortaya çıktı. Ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın ulaştığı gizli Facebook dosyaları, gerçek hayattaki durumun Zuckerberg'in söylediğinin tam tersi olduğunu ortaya koydu.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Facebook, yüksek profilli kullanıcılarının, kullanım şartnamesindeki kuralların tamamından muaf olmasını sağlayan bir yapı kurdu. "Cross check" (çapraz kontrol) ya da kısaca "XCheck" olarak anılan bu program sayesinde VIP listesinde yer alan milyonlarca Facebook kullanıcısı, hiçbir yaptırıma maruz kalmadan gönlünce paylaşım yapabiliyor.
VIP'LERİ KORUYAN BİR KALKANA DÖNÜŞTÜ
Aslına bakılırsa söz konusu sistemin kurulmasının sebebi bambaşka. Gazetenin ulaştığı belgelere göre, XCheck programı, ünlüler, politikacılar ve gazeteciler gibi yüksek profilli kullanıcılara karşı yapılan işlemler için bir kalite kontrol mekanizması olarak gündeme geldi ancak zaman içinde VIP'leri Facebook'un normal yaptırım süreçlerinden koruyan bir kalkana dönüştü.
"Beyaz liste"de bulunan söz konusu VIP'ler, sıradan Facebook kullanıcıları paylaştığında denetime tabi tutulan, kaldırılan hatta hesapların kapanmasına yol açan içerikleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahat rahat paylaşabiliyor.
Belgelere göre, bu paylaşım rahatlığı zaman zaman taciz ya da şiddete teşvik gibi içerikleri de kapsıyor. Bu tür paylaşımlar normalde kullanım şartnamesinin ihlali olarak değerlendiriliyor ve paylaşan kullanıcılar için çeşitli yaptırımları beraberinde getiriyor. Örneğin 2019 yılında dünyaca ünlü futbolcu Neymar, kendisini tecavüzle suçlayan bir kadının çıplak fotoğraflarını milyonlarca takipçisiyle rahatlıkla paylaşabildi. (Paylaşım uzun bir süre sonra yayından kaldırıldı.)
AŞI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR DA VAR
Beyaz listedeki hesaplar Facebook'un veri denetçilerinin doğru olmadığını kesinleştirdiği birçok tartışmalı iddiayı da rahat rahat yayabiliyor. Bunların arasında aşıların öldürücü etkileri olduğu, Hillary Clinton'ın pedofili çetelerinin faaliyetlerini örtbas ettiği, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'ye sığınmak isteyen tüm göçmenleri "hayvanlar" diye nitelendirdiği gibi başlıklar bulunuyor.
Facebook'un beyaz liste uygulamaları 2019 yılında bir iç denetime de tabi tutuldu. Avukat-müvekkil gizliliği altında korunan denetim raporlarına göre, Facebook içinde VIP kullanıcılara yönelik kayırmacılık had safhada ve "kamuoyunda savunulamaz halde".
Gizli raporda, "Kamuoyu önünde söylediğimiz şeyi yapmıyoruz" ifadeleri yer alıyor ve şirketin eylemleri "güvenin suistimal edilmesi" olarak nitelendiriliyor. Raporda ayrıca, "Topluluğumuzun geri kalanının aksine, bu insanlar herhangi bir yaptırımla karşılaşmaksızın standartlarımızı ihlal edebiliyor" deniyor.