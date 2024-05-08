Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin'den Esenler Erokspor maçı açıklaması! "Hesaplarımız incelenebilir"

"BİZ HİÇBİR KULÜBÜN İÇİŞLERİNE KARIŞMADIK"
İbrahim Şahin, maça çıkmayacağını belirten futbolcularla ilgili yönetim kuruluyla karar alacaklarını bildirdi.
Bir önceki sezon hiçbir futbolcuya borçlarının kalmadığına değinen Şahin, "Kulüp futbolcularının, alacaklarına karşılık sahaya çıkmamalarını normal bulmuyorum. Karşılarında Esenler Erokspor, AcnTürk Sigorta Vanspor girdabı olmasaydı sahaya çıkarlardı. Biz hiçbir kulübün içişlerine karışmadık. Bundan sonra da karışmayız." değerlendirmesinde bulundu.
Teşvik primi aldıkları iddialarına ilişkin, kendileri ve çevrelerindeki kişilerin banka hesaplarının sonuna kadar incelenebileceğine dile getiren Şahin, "Bazı kulüplerin söylemleri tamamen asılsızdır. Doğruluğu kabul edilemez. Hayatımız boyunca böyle bir şeyin içine girmedik, girmeyiz. Esenler Erokspor Başkanı ile sadece maçtan bir gün önce ter idmanı için antrenman sahası istediği için görüştüm. O da hayatımdaki ilk görüşmemizdi." diye konuştu.
VANSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkması gerekçesiyle maçın 22. dakikasında sahadan çekilmişti.