Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin'den Esenler Erokspor maçı açıklaması! "Hesaplarımız incelenebilir"

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, TFF 2. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor ile yaptıkları maça 19 yaş altı takımı ile çıkmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Şahin, 2 yıldır başkanlık yaptığı kulüpte başarılı bir sistem oturtarak maddi ve manevi şeffaflığı her zaman ön planda tuttuklarını ifade etti.

İbrahim Şahin, kendilerine emanet edilen kulübü en güzel yerlere çıkartmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.