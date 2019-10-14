Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile ilgili iyi ve kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen haber ise kullanıcıları üzecek cinsten. Bu bağlamda Whatsapp milyonlarca kullanıcıya dava açabilir. Kuralları ihlal edenler kötü yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak!

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