Whatsapp ile ilgili yeni bir özellik milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek türden. Whatsapp karanlık mod özelliği ile kullanıcıları adeta mest etti. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp'a Instagramın ardından o özellik geldi. WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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