Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 11.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 17:26

tarafından kullanıcılara sunulan ler beğenildi

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir merakla beklenen geliyor. Göz konforu sağlaması nedeniyle milyonlarca kişi tarafından beklenen modun yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor.

Milyonları sevindirdi! WhatsApp'a beklenen o özellik geldi!

Whatsapp ile ilgili yeni bir özellik milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek türden. Whatsapp karanlık mod özelliği ile kullanıcıları adeta mest etti. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp'a Instagramın ardından o özellik geldi. WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
reel mantık reel mantık

whatsapp önce paylaşımdaki fotoğraf kalitesini yükseltsin.apple iyi androide kötü muamelesini bir an önce sonlandırmalı.gerçek yenilikler yapmalı .millet artık e posta dan resim paylaşıyor.yenilik diye böyle saçma sapan şeylerle milleti oyalamasın sonu facebook gibi olucak yoksa

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.10.2019 11:26
Seva Seva

Süper

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 11.10.2019 22:21
Xxx Xxx

Çok güzel olmuş gözümüz artık ağrımaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet21
hayır19
cevapla 11.10.2019 14:52
G&#246;tten Götten

Hadi ya çabuk gelsin şu özellik

Aynı Görüşte misiniz?
evet73
hayır30
cevapla 11.10.2019 14:41
Havva Havva

Yaaa efso olur bu özellik

Aynı Görüşte misiniz?
evet33
hayır326
cevapla 10.10.2019 21:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler beğenildi
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri