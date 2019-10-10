Whatsapp ile ilgili yeni bir özellik milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek türden. Whatsapp karanlık mod özelliği ile kullanıcıları adeta mest etti. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp'a Instagramın ardından o özellik geldi. WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.
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whatsapp önce paylaşımdaki fotoğraf kalitesini yükseltsin.apple iyi androide kötü muamelesini bir an önce sonlandırmalı.gerçek yenilikler yapmalı .millet artık e posta dan resim paylaşıyor.yenilik diye böyle saçma sapan şeylerle milleti oyalamasın sonu facebook gibi olucak yoksa
Süper
Çok güzel olmuş gözümüz artık ağrımaz
Hadi ya çabuk gelsin şu özellik
Yaaa efso olur bu özellik
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