Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Cep telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması olan Whatsapp adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen yenilik milyonları yakından etkiliyor. Whatsapp'ta şimdi size hiç duymadığınız bir özelliği göstereceğiz. Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz uygulama kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

09.10.2019 11:21 - Son Güncelleme: 09.10.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





