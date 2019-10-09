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Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Cep telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması olan Whatsapp adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen yenilik milyonları yakından etkiliyor. Whatsapp'ta şimdi size hiç duymadığınız bir özelliği göstereceğiz. Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz uygulama kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

09.10.2019 11:21 - Son Güncelleme: 09.10.2019 11:21
Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Kullananlar şaşkın! WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

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