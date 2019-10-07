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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...

İnsanların birbirine attığı mesajlar görenleri güldürüyor. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

07.10.2019 19:18 - Son Güncelleme: 07.10.2019 19:19
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...

İnsanların birbirine attığı mesajlar görenleri güldürüyor.

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki... Türkiye onları konuştu! İşte o komik diyaloglar...
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