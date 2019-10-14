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  • 14.10.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 13:48

Milyonlara şok! 'ta sakın yapmayın! WhatsApp bunu yapanlara dava açıyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan en büyük mesajlaşma uygulaması ile ilgili iyi ve kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen haber ise kullanıcıları üzecek cinsten. Bu bağlamda Whatsapp milyonlarca kullanıcıya dava açabilir. Kuralları ihlal edenler kötü yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Whatsapp ile mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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