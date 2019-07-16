WhatsApp son dakika güvenlik açığı nedir? WhatsApp'ın güvenlik açığı milyonları etkiledi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündemde. Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz