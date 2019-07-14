WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasıdır ve milyarlarca kullanıcısı vardır. Bu bağlamda WhatsApp ile ilgili haberler oldukça merak edilmektedir. WhatsApp'tan yüzleri güldürecek bir haber geldi. WhatsApp artık internetsiz şekilde kullanılabilecek. Cep telefonunuza bazı ayarlamalar yapmanız yeterlidir. Aynı zamanda kötü bir haber daha geldi. WhatsApp, aylardır gündeminde olan ancak kullanıcılarının istemediği bir karara resmen imzasını attı. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacağını duyurdu. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı