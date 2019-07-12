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  • 12.07.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 23:35

'ta yeni dönem başlıyor! Artık daha rahat düzenleme yapılabilecek

Dünya genelinde en çok tercih edilen popüler mesajlaşma uygulaması 'a yeni bir özellikle daha gündeme geldi "Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen bu özellik sayesinde artık WhatsApp kullanıcıları fotoğraflarda daha rahat düzenleme yapacak. Peki, WhatsApp'ın yeni özelliğiyle neler değişecek?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların uygulamayı daha kullanabilmesi için yaptığı değişiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. WhatsApp yine yeni özelliğiyle gündeme geldi. Peki, gelen yeni özellikle WhatsApp'ta neler değişecek? İşte merak edilenler...

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞECEK

"Hızlı Düzenleme Kısayolu" özelliği popüler mesajlaşma uygulamasına geliyor. WhatsApp'ta bu özellikle birlikte kullanıcıların alışkanlıkları değişecek.

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