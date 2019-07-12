Whatsapp'ın gizli özelliği ortaya çıktı! Milyonları sevindirdi! Whatsapp'ta boşluk tuşuna bastığınızda...

Whatsapp ile ilgili sürekli olarak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Daha önce Whatsapp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna up uzun bir süre basmayı denediniz mi? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

12.07.2019 12:11 - Son Güncelleme: 12.07.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





