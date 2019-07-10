Whatsapp silinen mesajları okuma cep telefonu ayarı! Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunur?
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp cep telefonu kullanan hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Yeni güncellemeler ile sürekli yenilenen Whatsapp ile ilgili maksimum merak edilen şey ise silinen mesajlarınnasıl okunacağı. Whatsapp'ta silinen mesajları okunması mümkün? Whatsapp'ta silinen mesajların okunmadığı zannediliyor ancak bazı yöntemlerle Whatsapp'ta silnen mesajlar rahatlıkla okunabiliyor. Peki Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl okunması mümkün? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.
WhatsApp nedir
WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.
WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmekmümkün. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmak, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları gönderebilmek varken neden yapmayasınız?