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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 12:55

dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasıdır! Artık internetsiz...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu , yeni imkanları ile kullanıcısının kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor.

WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasıdır ve milyarlarca kullanıcısı vardır. Bu bağlamda WhatsApp ile ilgili haberler oldukça merak edilmektedir. WhatsApp'tan yüzleri güldürecek bir haber geldi. WhatsApp artık internetsiz şekilde kullanılabilecek. Cep telefonunuza bazı ayarlamalar yapmanız yeterlidir. Aynı zamanda kötü bir haber daha geldi.

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