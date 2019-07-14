WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasıdır ve milyarlarca kullanıcısı vardır. Bu bağlamda WhatsApp ile ilgili haberler oldukça merak edilmektedir. WhatsApp'tan yüzleri güldürecek bir haber geldi. WhatsApp artık internetsiz şekilde kullanılabilecek. Cep telefonunuza bazı ayarlamalar yapmanız yeterlidir. Aynı zamanda kötü bir haber daha geldi.