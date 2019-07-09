Akıllı telefonu olupta Whatsapp kullanmayan heralde yoktur. Bu anlamda WhatsApp haberleri çok yakından takip ediliyor. Son gelen haberler ise Whatsapp kullananların pek hoşuna gitmeyecek. Whatsapp yeni aldığı bir karar ile yeniden gündeme geldi. Milyarlarca kullanıcısı ile sektörü domine eden mesajlaşma uygulaması artık kullananlara dava açacak.