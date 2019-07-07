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  • 08.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:14

Hangi 'lar alamayacak? 13 ne zaman çıkacak? İşte iOS 13'ün leri!

kullanıcılarının geri sayımına aylar öncesinden başladığı 13 ile gelecek yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 'ın gelecek aylarda yayınlamaya hazırlandığı iOS 13 ile birlikte pek çok gelecek. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması. Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Peki nedir? Hangi iPhone'lar alamayacak?

iPhone'larda yeni dönem başlıyor!

Son yıllarda kaybettiği prestiji, yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemi ile yeniden kazanmak isteyen Apple, bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Peki çok farklı yenilikler görebileceğimiz iOS 13'le birlikte neler ile karşılaşacağız? Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.

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