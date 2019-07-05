Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? Telefon devleri bazı modellerinin fiyatlarında büyük indirime gitti. Piyasaya yeni telefon modellerini sunan telefon devleri eski model telefon fiyatlarını düşürdü. İşte marka marka model model indirimli telefon fiyatları? Samsung telefon fiyatları ne kadar? Huawei telefon fiyatları ne kadar? Xiaomi telefon fiyatları ne kadar? Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte o telefonlar...

05.07.2019 00:10 - Son Güncelleme: 05.07.2019 00:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





