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Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? Telefon devleri bazı modellerinin fiyatlarında büyük indirime gitti. Piyasaya yeni telefon modellerini sunan telefon devleri eski model telefon fiyatlarını düşürdü. İşte marka marka model model indirimli telefon fiyatları? Samsung telefon fiyatları ne kadar? Huawei telefon fiyatları ne kadar? Xiaomi telefon fiyatları ne kadar? Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte o telefonlar...

05.07.2019 00:10 - Son Güncelleme: 05.07.2019 00:31
Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

Samsung, Huawei, Xiaomi ve Apple başta olmak üzere pek çok telefon fiyatlarında düşüşler dikkat çekiyor. Bakın hangi telefon ne fiyattan satılıyor?

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

Samsung Galaxy S9 (64 GB):

Çıkış tarihi: Mart, 2018

Eski fiyatı: 4699 TL

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

Samsung Galaxy S9 (64 GB):

İndirim sonrası fiyat: 3700 TL

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

iPhone XR (64 GB):

Çıkış tarihi: Ekim, 2018

Eski fiyatı: 8900 TL

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar! İşte o telefonlar

iPhone XR (64 GB):

İndirim sonrası fiyat: 6327 TL

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