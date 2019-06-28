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  • 28.06.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 14:41

'a büyük şok! Bir anda 9 milyar dolar kaybetti

"'u iPhone yapan adam" olarak tanınan (52), yılsonu 'dan ayrılacağını açıkladı. 30 yıldır baştasarımcı olarak çalışan Ive'nin ayrılık haberi Apple hisselerini düşürdü.

Dünya devine şok! Tam 9 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en değerli şirketi olan ABD'li teknoloji devi 'ın baş tasarımcısı, bu yılın sonlarında yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı.

iMac, iPod ve 'ların tasarımını yapan kişi olan Ive'ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.

1996'da; Apple'ın mali zorluk yaşadığı ve işçi çıkarmaya başladığı bir dönemde çalışmaya başlayan Ive'ın şirketin bir trilyon dolarlık bir deve dönüşmesinde önemli bir payı olduğu belirtiliyor. 2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında "Apple'da bir ruh partnerim varsa o da Jony'dir" demişti.



Apple CEO'su ise Apple'ın yeniden canlanmasında Ive'ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Ive'ın ayrılışı, şirkette büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme rastlıyor.

Beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry'nin CEO'luğunu bırakarak Apple'ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen de Nisan'da şirketten ayrılmıştı.

iPhone satışlerının düşmesi ve Çin telefonlarının satış rakamlarındaki yükselişle beraber Apple'dan ayrılan efsaneyi tasarımcı yatırımcıları kaygılandırmaya başladı. Bazı analistlere göre değişen trendlerle beraber Apple'ın 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını uzun süre koruyamayacağı yönünde.

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