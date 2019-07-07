İşte Apple'ın yeni telefonu iPhone XI! iPhone XI fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Eylül 2018'de tanıtmış olduğu iPhone XS ve XR modelleri ile birlikte bir türlü istediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, bu yıl piyasaya sunacağı iPhone XI modelleri ile birlikte bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Apple'ın uzun zamandır merakla beklenen yeni telefonu iPhone XI, pek çok farklı özelliği bir arada sunacak. Peki iPhone XI nasıl görünecek? iPhone XI hangi özelliklere sahip olacak? İşte Aplle'ın yeni telefonu iPhone XI hakkında merak edilenler...

07.07.2019 07:02 - Son Güncelleme: 07.07.2019 07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





