İşte Apple'ın yeni telefonu iPhone XI! iPhone XI fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
Eylül 2018'de tanıtmış olduğu iPhone XS ve XR modelleri ile birlikte bir türlü istediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, bu yıl piyasaya sunacağı iPhone XI modelleri ile birlikte bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Apple'ın uzun zamandır merakla beklenen yeni telefonu iPhone XI, pek çok farklı özelliği bir arada sunacak. Peki iPhone XI nasıl görünecek? iPhone XI hangi özelliklere sahip olacak? İşte Aplle'ın yeni telefonu iPhone XI hakkında merak edilenler...
07.07.2019 07:02
- Son Güncelleme: 07.07.2019 07:02
Apple'ın yeni telefonu 'fena' geliyor... Satışa sunulmasına henüz aylar var; ancak nasıl görüneceği şimdiden belli oldu 'gibi'!
Eylül 2018'de tanıtmış olduğu iPhone XS ve XR modelleri ile birlikte bir türlü istediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, bu yıl piyasaya sunacağı iPhone XI modelleri ile birlikte bu durumu telafi etmeyi planlıyor.
Apple'a yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler ışığında, yeni iPhone modellerinde bizleri Mate 20 modellerinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu karşılayacağı iddia ediliyor.
Grafik tasarımcı Hasan Kaymak da bundan yola çıkarak iPhone 11'in muhtemel görüntüsünü tasarladı ve görenlerde şaşkınlık yarattı.
AppleInsider'a göre, yeni iPhone modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verilecek. Söz konusu bu kamera özelliği sayesinde, kullanıcıların fotoğraf çekeceği önceden tespit edilebilecek.