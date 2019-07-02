Günümüzde Whatsapp kullanmayan yoktur. Bu bağlamda Whatsapp haberleri de oldukça yakından takip ediliyor. Whatsapp ile ilgili son gelen haber ise kullanıcıların canını sıkacak cinsten olabilir. Çünkü WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile yine gündeme oturdu.
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