WhatsApp yine gündem değiştirecek bir özelliği ile ön plana çıktı. Kullanıcılar için internet kotaları büyük sıkıntı oluşturuyor. WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde uygulamayı kullanırken internete gerek kalmayacak. Bu anlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.