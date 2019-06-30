WhatsApp yine gündem değiştirecek bir özelliği ile ön plana çıktı. Kullanıcılar için internet kotaları büyük sıkıntı oluşturuyor. WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde uygulamayı kullanırken internete gerek kalmayacak. Bu anlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor.