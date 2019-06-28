Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Whatsapp dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Ve en popüler mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu bağlamda insanlar tarafından vazgeçilmez bir durumu var. Whatsapp ilginç eve hayatı kolaylaştıran özellikleri bünyesinde barındırıyor. Daha önce Whatsapp'ta sohbet sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Bu anlamda WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

28.06.2019 11:30 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





