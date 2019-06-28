Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...
Whatsapp dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Ve en popüler mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu bağlamda insanlar tarafından vazgeçilmez bir durumu var. Whatsapp ilginç eve hayatı kolaylaştıran özellikleri bünyesinde barındırıyor. Daha önce Whatsapp'ta sohbet sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Bu anlamda WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.
Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsiniz.