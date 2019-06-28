GaleriTeknoloji

Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Whatsapp dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Ve en popüler mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu bağlamda insanlar tarafından vazgeçilmez bir durumu var. Whatsapp ilginç eve hayatı kolaylaştıran özellikleri bünyesinde barındırıyor. Daha önce Whatsapp'ta sohbet sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Bu anlamda WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

28.06.2019 11:30 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:31
Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde FREE yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin.

Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsiniz.

Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı! Bunu biliyor muydunuz? Boşluk tuşuna bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı iPhone kullanıcıları dikkat! Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa mutlaka bunu yapın...
iPhone kullanıcıları dikkat! Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa mutlaka bunu yapın...