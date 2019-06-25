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  • 26.06.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:05

Sevgiliniz telefonunuzu ele geçirebilir! Cep telefonunuzda bu kodlarını ve şifreleri asla kullanmayın!

ABD merkezli Sans Enstitüsü'nün araştırmasının çarpıcı sonuçlarına dikkat çeken güvenlik uzmanları, "Eğer en çok kullanılan bu 20 numarasından birini kullanıyorsanız, hemen değiştirin" çağrısı yaptı. Söz konusu Enstitü'nün araştırmasına göre, telefon kilidini açmak için girilen belli başlı numaraların aynı olduğu görülüyor. Bu PIN'leri kullanan kişilerin değiştirmesi önemle tavsiye ediliyor. "En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var.

Telefon kullananlarının yüzde 26'sının kilidi açmak için aynı PIN kodlarını tercih ettiği ortaya çıktı. Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında asla bir şey bilmeseler de birkaç denemede telefona erişebilirlecekleri anlamına geliyor. İnternet güvenliği şirketi ESET, maksimum kullanılan 20 PIN koduna dikkat çekerek, "Bunları kullanıyorsanız derhal değiştirin" çağrısı yaptı.
Söz konusu Enstitü'nün araştırmasına bakılırsa, telefon kilidini açmak için girilen belli başlı numaraların aynı olduğu görülüyor. Bu PIN'leri kullanan kişilerin değiştirmesi önemle tavsiye ediliyor.

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