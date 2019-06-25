Telefon kullananlarının yüzde 26'sının kilidi açmak için aynı PIN kodlarını tercih ettiği ortaya çıktı. Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında asla bir şey bilmeseler de birkaç denemede telefona erişebilirlecekleri anlamına geliyor. İnternet güvenliği şirketi ESET, maksimum kullanılan 20 PIN koduna dikkat çekerek, "Bunları kullanıyorsanız derhal değiştirin" çağrısı yaptı.

Söz konusu Enstitü'nün araştırmasına bakılırsa, telefon kilidini açmak için girilen belli başlı numaraların aynı olduğu görülüyor. Bu PIN'leri kullanan kişilerin değiştirmesi önemle tavsiye ediliyor.