WhatsApp'ta her güncellemede kullanıcıları memnun edecek özellikler geliyor. Yine kullanıcıları sevindirecek bir haber geldi. WhatsApp Android kullanıcılarının mesajlaşma uygulamasını kolaylaştırıcak yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Gelen yenilikle birlikte artık fotoğraf göndermek daha kolaylaşacak ve artık yollayacağınız fotoğrafı doğru kişiye gönderdiğinizden emin olacaksınız.

DAHA DETAYLI OLACAK

WhatsApp'ta bir kişiye fotoğraf veya görsel göndermek istiyorsanız, profil resimlerinin küçük hali görünüyor. Yeni değişiklikle alıcı kısmı daha fazla detaylı olacak. Tam adı da görünecek. Böylece doğru kişiye fotoğraf göndereceğinizden emin olacaksınız.