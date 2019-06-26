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  • 26.06.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 23:55

'tan için büyük değişiklik! Artık daha rahat gönderebilecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan 'ın sürümüne yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Söz konusu yenilikle birlikte artık fotoğraf göndermek daha da kolaylaşacak. yle birlikte fotoğrafı doğru kişiye gönderdiğinizden emin olacaksınız. Şu anda bu özellik test aşamasında.

WhatsApp'ta her güncellemede kullanıcıları memnun edecek özellikler geliyor. Yine kullanıcıları sevindirecek bir haber geldi. WhatsApp Android kullanıcılarının mesajlaşma uygulamasını kolaylaştırıcak yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Gelen yenilikle birlikte artık fotoğraf göndermek daha kolaylaşacak ve artık yollayacağınız fotoğrafı doğru kişiye gönderdiğinizden emin olacaksınız.

DAHA DETAYLI OLACAK

WhatsApp'ta bir kişiye fotoğraf veya görsel göndermek istiyorsanız, profil resimlerinin küçük hali görünüyor. Yeni değişiklikle alıcı kısmı daha fazla detaylı olacak. Tam adı da görünecek. Böylece doğru kişiye fotoğraf göndereceğinizden emin olacaksınız.

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