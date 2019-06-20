WhatsApp yine çok önemli bir güncellemesini duyurdu. Artık internet kotanızdan harcamadan WhatsApp'tan mesajlaşabileceksiniz. Yani internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor.
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