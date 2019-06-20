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  • 21.06.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 14:46

siz nasıl kullanılır? İşte telefon ayarı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu , yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı.

WhatsApp yine çok önemli bir güncellemesini duyurdu. Artık internet kotanızdan harcamadan WhatsApp'tan mesajlaşabileceksiniz. Yani internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor.

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