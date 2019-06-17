Whatsapp'ın yeni güncellemesi özelliği nedir? Whatsapp o özelliği Android IOS ile milyonları sevindirdi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir güncelleme ile gündemde. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması pek çok kullanıcısını yakından ilgilendiren bir yenilik ile yeniden gündeme oturdu.