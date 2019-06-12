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  • 12.06.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 23:27

'tan kullanıcılara kötü haber! O kullanıcılar edilecek

Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulaması olarak bilinen 'tan yeni bir açıklama geldi. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını edeceğini duyurdu.

WhatsApp'tan kullanıcılara kötü haber!

Facebook'un bünyesinde yer alan, dünyada milyonlarca kişinin kulllandığı popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellikle değil aldığı kararla gündeme geldi.

1,5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını edeceğini duyurdu.

YASAL ADIMLAR ATILACAK

Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

WhatsApp, TestFlight programı aracılığıyla iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulama sürümünü 2.19.60.26'ya yükseltti. Güncelleme, uygulamaya iki yeni özellik getirirken bazı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bir özelliği de kaldırıyor.

WhatsApp 2.19.60.26 ile birlikte WhatApp kullanıcıları, diğer kullanıcılarının profil fotoğraflarını cihazlarına kaydedemeyecekler. Kişisel verilerin gizliliği gereği kaldırılan bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının fotoğraflarını istemedikleri kişilerle paylaşmasını da bir noktada engellemiş oluyor.

TOPLAM BOYUT GÖRÜLEBİLECEK

Bir diğer değişiklik ise toplu fotoğraf gönderimlerinde gerçekleşti. Artık herhangi bir kullanıcıdan toplu fotoğraf aldığınızda albümün içinde kaç adet fotoğraf yer aldığını ve albümün toplam dosya boyutunu görebileceksiniz.

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