WhatsApp yine çok önemli bir güncellemesini duyurdu. Artık internet kotanızdan harcamadan WhatsApp'tan mesajlaşabileceksiniz. Yani internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor. Mevcut telefonunuz web bağlantısı yardımıyla ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yardımıyla sadece ses kaydı değil, bununla birlikte fotoğraf, video, ses kaydı, konum bildiri yapabiliyorsunuz. Peki internetsiz WhatsApp cep telefonu ayarı nasıl yapılır? İnternetsiz WhatsApp kullanma yolları nasıl kullanılır?