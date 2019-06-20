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  • 20.06.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 11:42

siz cep telefonu ayarı nasıl yapılır? kullanma yolları nedir?

yine çok önemli bir sini duyurdu. Artık kotanızdan harcamadan WhatsApp'tan mesajlaşabileceksiniz. Yani internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor. Mevcut telefonunuz web bağlantısı yardımıyla ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yardımıyla sadece ses kaydı değil, bununla birlikte fotoğraf, video, ses kaydı, konum bildiri yapabiliyorsunuz. Peki cep telefonu ayarı nasıl yapılır? nasıl kullanılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Peki İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

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