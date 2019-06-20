Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Peki İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...