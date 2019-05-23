WhatsApp yine bomba bir özellik ile adından söz ettirdi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Ancak yalnızca WhatsApp beta uygulaması için yayınlanmış ve karanlık moda sadece ayarlar menüsünden erişilebiliyordu. Yapılan bu düzenlemenin ardından WhatsApp Android Beta 2.19.139 sürümü artık çağrılar, durumlar ve sohbetler kısmında da karanlık mod özelliğine yer veriyor. Bu arada WhatsApp kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde. Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu