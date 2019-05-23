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  • 23.05.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 12:52

'ın yeni bomba özelliği nedir? İşte ilk görüntü WhatsApp'ın yeni özelliği nasıl kullanılır?

yine bomba bir özellik ile adından söz ettirdi. Uzun zamandır merakla beklenen özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Ancak yalnızca WhatsApp beta uygulaması için yayınlanmış ve karanlık moda sadece ayarlar menüsünden erişilebiliyordu. Yapılan bu düzenlemenin ardından WhatsApp 2.19.139 sürümü artık çağrılar, durumlar ve sohbetler kısmında da karanlık mod özelliğine yer veriyor. Bu arada WhatsApp kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde. Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu

WhatsApp dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp'a her gün yeni özellikler gelmekte. Yine WhatsApp tarafından kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Peki WhatsApp'ın yeni bomba özelliği nedir? WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl kullanılır? İşte ilk görüntü. Whatsapp'ı mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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