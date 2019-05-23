WhatsApp dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp'a her gün yeni özellikler gelmekte. Yine WhatsApp tarafından kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Peki WhatsApp'ın yeni bomba özelliği nedir? WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl kullanılır? İşte ilk görüntü. Whatsapp'ı mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.