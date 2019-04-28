Xiaomi Redmi Note 7 fiyatı ne kadar? Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 7 modeli satışa çıktı. Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği Xiaomi'nin yeni serisi ile ilgili detayları haberimizd derledik. Peki, Xiaomi Redmi Note 7 64 GB ve 128 GB Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Redmi Note 7 özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili ayrıntılar...

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 64 - 128 GB TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi Note 7 64 GB fiyatı 1.700,00 TL ile 2.199,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Xiaomi Redmi Note 7 128 GB fiyatı ise 1.944,00 TL ile 2.039,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 ÖZELLİKLERİ

Cihazın ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Model, farklı tasarımıyla öne çıkıyor.

EKRAN

* Ekran Boyutu 6.3 İnç

* Ekran Çözünürlüğü 1080x2340 (FHD+) Pixel

* Piksel Yoğunluğu 409 PPI

* Ekran Teknolojisi IPS LCD

* Ekran Özellikleri Multi Touch LTPS LCD Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Eğimli Ekran (2.5D) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 84% NTSC * 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1500:1 Kontrast Oranı

* Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 5

* Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran

* Renk Sayısı 16 Milyon

* Ekran / Gövde Oranı 80.94 %

BATARYA

Batarya Kapasitesi 4000 mAh

Konuşma Süresi (3G) 23 Saat

Bekleme Süresi (3G) 251 Saat

Video Oynatma 13 Saat

Müzik Oynatma 149 Saat

Şarj USB Type-C

Batarya Teknolojisi Lithium Polymer (Li-Po)

Değişir Batarya Yok

Batarya Özellikleri Hızlı Şarj Qualcomm Quick Charge 4.0

KAMERA

Kamera Çözünürlüğü 48 MP

Optik Görüntü Sabitleyici Yok

Kamera Özellikleri

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Portre Modu (Bokeh)

Hızlı Odaklama

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

HDR

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Samsung ISOCELL Bright GM1 Sensör

Dahili QR Kod Okuyucu

Zamanlayıcı

HDR - Gerçek Zamanlı (Real time)

0.8μm (1.6μm) Piksel

Flaş LED

Diyafram Açıklığı F1.8

Video Kayıt Çözünürlüğü 1080p (Full HD)

Video FPS Değeri 60 fps

Video Kayıt Özellikleri Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri 720p @ 30fps 720p @ 120fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps

İkinci Arka Kamera Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü 5 MP

İkinci Arka Kamera Özellikleri Derinlik Algısı (Bokeh) 1/5" Sensör Boyutu 1.12μm Piksel

Ön Kamera Çözünürlüğü 13 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1080p

Ön Kamera FPS Değeri 30 fps

Ön Kamera Özellikleri Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı (self-timer) Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme HDR

TEMEL DONANIM

Yonga Seti (Chipset) Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660)

Ana İşlemci (CPU) Quad-core 2.2 GHz Kryo 260

CPU Frekansı 2.2 GHz

CPU Çekirdeği 8 Çekirdek

İşlemci Mimarisi ARMv8-A (64-bit)

1. Yardımcı İşlemci Quad-core 1.8 GHz Kryo 260

Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 512

GPU Frekansı 650 MHz

CPU Üretim Teknolojisi 14 nm

AnTuTu Puanı (v7) 143.900 Puan

Bellek (RAM) 4 GB

RAM Tipi LPDDR4x

RAM Kanalları Çift Kanal

Dahili Depolama 128 GB

Dahili Depolama Biçimi eMMC 5.1

Hafıza Kartı Desteği Var

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi 256 GB

Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri 3/4/6GB RAM seçeneği var

Diğer Hafıza Seçenekleri 32/64/128GB Depolama seçeneği var

TASARIM

Boy 159.21 mm

En 75.21 mm

Kalınlık 8.1 mm

Ağırlık 186 Gram

Renk Seçenekleri Mavi Kırmızı Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak) Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve) Plastik (Metalik Görünümlü)

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim Sistemi Android

İşletim Sistemi Versiyonu Android 9.0 (Pie)

Kullanıcı Arayüzü MI UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu MIUI 10

ÖZELLİKLER

Suya Dayanıklılık Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi Sadece Sıçramalara Karşı (P2i)

Toza Dayanıklılık Yok

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama) Var

Sensörler Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri Arka Kapakta

Bildirim Işığı (LED) Var

SAR Değeri 10g (Baş) 0.591 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut) 1.274 W/kg

Servis ve Uygulamalar Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Değiştirilebilir Temalar Tek Elde Kullanım Modu Smart PA (Power Amplifier) Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Yüz Tanımlama Smart PA (Power Amplifier) TI TAS2563