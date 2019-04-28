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  • 28.04.2019 18:03
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 18:03

Redmi Note 7 64 GB, 128 GB fiyatı ne kadar? özellikleri neler?

'nin en yeni telefon modeli Redmi Note 7, özellikleri ile dikkat çekiyor. Serinin en yeni modeli olan Redmi Note 7, 6.3 inç FHD+ ekranı ve uzun batarya ömrü ile teknolojiseverleri kendine çekiyor. Peki, fiyatı ne kadar? neler? İşte Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili merak edilenler...

İşte Xiaomi Redmi Note 7 özellikleri

Redmi Note 7 fiyatı ne kadar? Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 7 modeli satışa çıktı. Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği Xiaomi'nin yeni serisi ile ilgili detayları haberimizd derledik. Peki, 64 GB ve 128 GB Türkiye fiyatı ne kadar? neler? İşte Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili ayrıntılar...

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 64 - 128 GB TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi Note 7 64 GB fiyatı 1.700,00 TL ile 2.199,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Xiaomi Redmi Note 7 128 GB fiyatı ise 1.944,00 TL ile 2.039,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 ÖZELLİKLERİ

Cihazın ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Model, farklı tasarımıyla öne çıkıyor.

EKRAN

* Ekran Boyutu 6.3 İnç
* Ekran Çözünürlüğü 1080x2340 (FHD+) Pixel
* Piksel Yoğunluğu 409 PPI
* Ekran Teknolojisi IPS LCD
* Ekran Özellikleri Multi Touch LTPS LCD Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Eğimli Ekran (2.5D) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 84% NTSC * 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1500:1 Kontrast Oranı
* Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 5
* Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran
* Renk Sayısı 16 Milyon
* Ekran / Gövde Oranı 80.94 %

BATARYA

Batarya Kapasitesi 4000 mAh
Konuşma Süresi (3G) 23 Saat
Bekleme Süresi (3G) 251 Saat
Video Oynatma 13 Saat
Müzik Oynatma 149 Saat
Şarj USB Type-C
Batarya Teknolojisi Lithium Polymer (Li-Po)
Değişir Batarya Yok
Batarya Özellikleri Hızlı Şarj Qualcomm Quick Charge 4.0

KAMERA

Kamera Çözünürlüğü 48 MP

Optik Görüntü Sabitleyici Yok

Kamera Özellikleri
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Portre Modu (Bokeh)
Hızlı Odaklama
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
HDR
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Samsung ISOCELL Bright GM1 Sensör
Dahili QR Kod Okuyucu
Zamanlayıcı
HDR - Gerçek Zamanlı (Real time)
0.8μm (1.6μm) Piksel

Flaş LED

Diyafram Açıklığı F1.8

Video Kayıt Çözünürlüğü 1080p (Full HD)

Video FPS Değeri 60 fps

Video Kayıt Özellikleri Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri 720p @ 30fps 720p @ 120fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps

İkinci Arka Kamera Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü 5 MP

İkinci Arka Kamera Özellikleri Derinlik Algısı (Bokeh) 1/5" Sensör Boyutu 1.12μm Piksel

Ön Kamera Çözünürlüğü 13 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1080p

Ön Kamera FPS Değeri 30 fps

Ön Kamera Özellikleri Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı (self-timer) Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme HDR

TEMEL DONANIM

Yonga Seti (Chipset) Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660)
Ana İşlemci (CPU) Quad-core 2.2 GHz Kryo 260
CPU Frekansı 2.2 GHz
CPU Çekirdeği 8 Çekirdek
İşlemci Mimarisi ARMv8-A (64-bit)
1. Yardımcı İşlemci Quad-core 1.8 GHz Kryo 260
Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 512
GPU Frekansı 650 MHz
CPU Üretim Teknolojisi 14 nm
AnTuTu Puanı (v7) 143.900 Puan
Bellek (RAM) 4 GB
RAM Tipi LPDDR4x
RAM Kanalları Çift Kanal
Dahili Depolama 128 GB
Dahili Depolama Biçimi eMMC 5.1
Hafıza Kartı Desteği Var
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi 256 GB
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri 3/4/6GB RAM seçeneği var
Diğer Hafıza Seçenekleri 32/64/128GB Depolama seçeneği var

TASARIM

Boy 159.21 mm

En 75.21 mm

Kalınlık 8.1 mm

Ağırlık 186 Gram

Renk Seçenekleri Mavi Kırmızı Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak) Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve) Plastik (Metalik Görünümlü)

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim Sistemi Android

İşletim Sistemi Versiyonu Android 9.0 (Pie)

Kullanıcı Arayüzü MI UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu MIUI 10

ÖZELLİKLER

Suya Dayanıklılık Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi Sadece Sıçramalara Karşı (P2i)

Toza Dayanıklılık Yok

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama) Var

Sensörler Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri Arka Kapakta

Bildirim Işığı (LED) Var

SAR Değeri 10g (Baş) 0.591 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut) 1.274 W/kg

Servis ve Uygulamalar Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Değiştirilebilir Temalar Tek Elde Kullanım Modu Smart PA (Power Amplifier) Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Yüz Tanımlama Smart PA (Power Amplifier) TI TAS2563

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