Xiaomi Redmi Note 7 fiyatı ne kadar? Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 7 modeli satışa çıktı. Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği Xiaomi'nin yeni serisi ile ilgili detayları haberimizd derledik. Peki, Xiaomi Redmi Note 7 64 GB ve 128 GB Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Redmi Note 7 özellikleri neler? İşte Xiaomi Redmi Note 7 ile ilgili ayrıntılar...
XİAOMİ REDMİ NOTE 7 64 - 128 GB TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Xiaomi Redmi Note 7 64 GB fiyatı 1.700,00 TL ile 2.199,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Xiaomi Redmi Note 7 128 GB fiyatı ise 1.944,00 TL ile 2.039,00 TL arasında değişiklik gösteriyor.
XİAOMİ REDMİ NOTE 7 ÖZELLİKLERİ
Cihazın ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Model, farklı tasarımıyla öne çıkıyor.
EKRAN
* Ekran Boyutu 6.3 İnç
* Ekran Çözünürlüğü 1080x2340 (FHD+) Pixel
* Piksel Yoğunluğu 409 PPI
* Ekran Teknolojisi IPS LCD
* Ekran Özellikleri Multi Touch LTPS LCD Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Eğimli Ekran (2.5D) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 84% NTSC * 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1500:1 Kontrast Oranı
* Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 5
* Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran
* Renk Sayısı 16 Milyon
* Ekran / Gövde Oranı 80.94 %
BATARYA
Batarya Kapasitesi 4000 mAh
Konuşma Süresi (3G) 23 Saat
Bekleme Süresi (3G) 251 Saat
Video Oynatma 13 Saat
Müzik Oynatma 149 Saat
Şarj USB Type-C
Batarya Teknolojisi Lithium Polymer (Li-Po)
Değişir Batarya Yok
Batarya Özellikleri Hızlı Şarj Qualcomm Quick Charge 4.0
KAMERA
Kamera Çözünürlüğü 48 MP
Optik Görüntü Sabitleyici Yok
Kamera Özellikleri
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Portre Modu (Bokeh)
Hızlı Odaklama
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
HDR
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Samsung ISOCELL Bright GM1 Sensör
Dahili QR Kod Okuyucu
Zamanlayıcı
HDR - Gerçek Zamanlı (Real time)
0.8μm (1.6μm) Piksel
Flaş LED
Diyafram Açıklığı F1.8
Video Kayıt Çözünürlüğü 1080p (Full HD)
Video FPS Değeri 60 fps
Video Kayıt Özellikleri Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Video Kayıt Seçenekleri 720p @ 30fps 720p @ 120fps 1080p @ 120fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps
İkinci Arka Kamera Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü 5 MP
İkinci Arka Kamera Özellikleri Derinlik Algısı (Bokeh) 1/5" Sensör Boyutu 1.12μm Piksel
Ön Kamera Çözünürlüğü 13 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1080p
Ön Kamera FPS Değeri 30 fps
Ön Kamera Özellikleri Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı (self-timer) Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme HDR
TEMEL DONANIM
Yonga Seti (Chipset) Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660)
Ana İşlemci (CPU) Quad-core 2.2 GHz Kryo 260
CPU Frekansı 2.2 GHz
CPU Çekirdeği 8 Çekirdek
İşlemci Mimarisi ARMv8-A (64-bit)
1. Yardımcı İşlemci Quad-core 1.8 GHz Kryo 260
Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 512
GPU Frekansı 650 MHz
CPU Üretim Teknolojisi 14 nm
AnTuTu Puanı (v7) 143.900 Puan
Bellek (RAM) 4 GB
RAM Tipi LPDDR4x
RAM Kanalları Çift Kanal
Dahili Depolama 128 GB
Dahili Depolama Biçimi eMMC 5.1
Hafıza Kartı Desteği Var
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi 256 GB
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri 3/4/6GB RAM seçeneği var
Diğer Hafıza Seçenekleri 32/64/128GB Depolama seçeneği var
TASARIM
Boy 159.21 mm
En 75.21 mm
Kalınlık 8.1 mm
Ağırlık 186 Gram
Renk Seçenekleri Mavi Kırmızı Siyah
Gövde Malzemesi (Kapak) Cam
Gövde Malzemesi (Çerçeve) Plastik (Metalik Görünümlü)
İŞLETİM SİSTEMİ
İşletim Sistemi Android
İşletim Sistemi Versiyonu Android 9.0 (Pie)
Kullanıcı Arayüzü MI UI
Kullanıcı Arayüz Versiyonu MIUI 10
ÖZELLİKLER
Suya Dayanıklılık Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi Sadece Sıçramalara Karşı (P2i)
Toza Dayanıklılık Yok
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) Yok
Görüntülü Konuşma (Uygulama) Var
Sensörler Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer
Parmak izi Okuyucu Var
Parmak izi Okuyucu Özellikleri Arka Kapakta
Bildirim Işığı (LED) Var
SAR Değeri 10g (Baş) 0.591 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut) 1.274 W/kg
Servis ve Uygulamalar Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Değiştirilebilir Temalar Tek Elde Kullanım Modu Smart PA (Power Amplifier) Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Yüz Tanımlama Smart PA (Power Amplifier) TI TAS2563
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