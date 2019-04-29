İstanbullu Gelin 82. son bölüm STAR TV izle: Star TV ekranlarının en fazla izlenen dizisi olan İstanbullu Gelin yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. İstanbullu Gelin son bölümde eskiden yaşadığı derin mevzular bir kez daha Süreyya'nın anlam karmaşası yaşamasına sebebiyet verip şimdiye kadar içini doldurduğu mutluluğu, heyecanı ve hevesi iyiden iyiye kaybetmesine yol açtı. İstanbullu Gelin'in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimize eklenecektir.

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz'a ve Faruk'a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. İstanbullu Gelin İstanbullu, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.



İSTANBULLU GELİN 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 83.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Baş rollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi sevilen oyuncuların üstlendiği İstanbullu Gelin 83.bölümüyle 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya'nın yaşadığı ruhsal bunalımlar yüzünden hayatı kendine zindan ettiğinin bizzat farkında olan Faruk ise eşinin yeniden düştüğü yerden emin bir şekilde ayağa kalkması için çaba gösterdi. Bunun için ilk etapta annesinin engin tecrübelerinden yararlanan Faruk, tüm Boranlar ahalini toplayıp Süreyya'ya kendini çok özel hissettirecek ve ömrü boyunca unutamayacağı kadar çok mutluluk verecek bir sürpriz hazırlama girişiminde bulunmasının ardından İstanbullu Gelin 83.bölüm fragmanı bekleniyor. Süreyya, ailesinin ve eşinin birlik olup kendisine organize ettiği sürpriz karşısında mutluluğu en uç noktaya kadar yaşayıp her geçen gün bir çığ gibi büyüyen problemlerinden uzaklaşmaya başlamasının akabinde İstanbullu Gelin 83.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esma ise huzurunun ve mutluluğunun teminatı için bundan böyle konaktaki sorumluluklarına bir son verip bu önemli görevi Süreyya'ya devretmesinin beraberinde yaşadığı ikinci atak sonrası herkesi korku ve paniğe sürüklemesinin sahne olduğu diziye dair en son gelişmeler...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz'a ve Faruk'a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir.

ESMA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAK İSTİYOR

Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır.

KONAKTA BAYRAM HAVASI

Her şey yoluna girerken Gülistan'ardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma'nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir.

ADEM VE FİKRET'İN YENİ DÜZENİ

Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Adem ve Fikret'in yeni düzeni olan Happy Friday'e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert'in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat'la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.