Cuma günlerinin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Süreyya, geçmişiyle yüzleşmekte zorlandı. Şimdi izleyiciler İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz'a ve Faruk'a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir.

ESMA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAK İSTİYOR

Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır.

KONAKTA BAYRAM HAVASI

Her şey yoluna girerken Gülistan'ardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma'nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir.

ADEM VE FİKRET'İN YENİ DÜZENİ

Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Adem ve Fikret'in yeni düzeni olan Happy Friday'e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert'in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir.