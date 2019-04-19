İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı! Bakın kim

Cuma akşamları izleyici karşısına İstanbullu Gelin dizisinin, belki de en çok dikkat çeken karakteri Esma Boran oldu, nam-ı diğer Esma Sultan. İpek Bilgin'in hayat verdiği karakter çok sevildi. Tabi bunda İpek Bilgin'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Dizide 3 erkek çocuğu annesi olan İpek Bilgin, özel hayatında 1 kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da yine kendisi gibi oyuncu olan eşinin? Yanıtı haberimizin devamında...

19.04.2019 09:38 - Son Güncelleme: 19.04.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





