Apple kullanıcıları OS 13'ün özelliklerini oldukça merak ediyor. Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı. Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak... Peki iOS 13 güncellemesi hangi iPhone'larda çalışacak tam listesi haberimizde.