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  • 16.04.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 09:51

IOS 13 si hangi 'larda çalışacak tam listesi 13'ün özellikleri nedir?

'ın Haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak 'ların tam listesi... Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor. Peki IOS 13 si hangi iPhone'larda çalışacak tam listesi Apple nedir?

Apple kullanıcıları OS 13'ün özelliklerini oldukça merak ediyor. Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı. Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak... Peki iOS 13 güncellemesi hangi iPhone'larda çalışacak tam listesi haberimizde.

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