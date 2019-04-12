Apple iş görüşmesinde bu soruları soruyor! Dolgun maaşla ve evden çalışmak için...

Apple Türkiye'de İstanbul ve İzmir'de ayrı ayrı iş ilanları veriyor. Dolgun maaş verilecek yeni iş pozisyonlarında kiminde mağazada, kiminde de evde çalışmak yeterli. Peki Apple'da işe girebilmek ve sizi mutlu edebilecek bir maaşla çalışabilmek için hangi soruları yanıtlamak gerekiyor? İşte Apple'da işe girebilmek için cevaplamanız gereken sorular.