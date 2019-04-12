Apple iş görüşmesinde bu soruları soruyor! Dolgun maaşla ve evden çalışmak için...
Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple, Türkiye'nin dört bir yanında iş ilanları veriyor. FakatApple, iş görüşmesinde son derece farklı yöntem izleyen şirketlerden birisi olarak biliniyor. Peki pek çok kişinin hayali olan dolgun maaşla ve rahat iş imkanıyla çalışmak için Apple iş görüşmesinde hangi soruları soruyor? Eğer bu Apple'ın sorduğu bu soruları yanıtlarsanız işiniz garanti.
12.04.2019 11:09
- Son Güncelleme: 12.04.2019 11:18
Apple Türkiye'de İstanbul ve İzmir'de ayrı ayrı iş ilanları veriyor. Dolgun maaş verilecek yeni iş pozisyonlarında kiminde mağazada, kiminde de evde çalışmak yeterli. Peki Apple'da işe girebilmek ve sizi mutlu edebilecek bir maaşla çalışabilmek için hangi soruları yanıtlamak gerekiyor? İşte Apple'da işe girebilmek için cevaplamanız gereken sorular.
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Elimizde bir fincan sıcak kahve ve buzdolabında biraz soğuk sütümüz bulunuyor. Oda sıcaklığı ise bu iki sıvının sıcaklığının arasında. Sütü dolaptan çıkardıktan sonra, en ılık kahve kombinasyonunu elde etmek için, sütü kahveye ne zaman eklemeniz gerekir? (Hemen çıkarınca, biraz geçince, içmeden önce)
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