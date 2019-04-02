Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik gelmek üzere. Artık parmak izi özelliği ile kimlik doğrulaması yapılabilecek.
Bu özellikle beraber kullanıcılar hesaplarını parmak iziyle koruyabiliyor. WABetaInfo isimli web sitesi söz konusu özelliğin nasıl aktif edileceğini gösterdi. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği kimlik doğrulama nedir? WhatsApp kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?
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