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  • 02.04.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 13:28

'ın yeni özelliği nedir? WhatsApp nasıl yapılacak?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma aracı 'a ler gelmeye devam ediyor. WhatsApp'ta bir süre önce iPhone'lara gelen parmak izi tanıma özelliği çok yakında cihazlara da geliyor. Artık parmak izi özelliği ile yapılabilecek. Peki nedir? WhatsApp kimlik doğrulaması nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni bir özellik gelmek üzere. Artık parmak izi özelliği ile kimlik doğrulaması yapılabilecek.
Bu özellikle beraber kullanıcılar hesaplarını parmak iziyle koruyabiliyor. WABetaInfo isimli web sitesi söz konusu özelliğin nasıl aktif edileceğini gösterdi. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği kimlik doğrulama nedir? WhatsApp kimlik doğrulaması nasıl yapılacak?

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