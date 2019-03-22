Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 22.03.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 14:55

'ın yeni özelliği nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır?

Dünyanın en büyük popüler mesajlaşma uygulaması olan yeni bir özelliği ile gündeme geldi. ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetini Brezilya ve Meksika'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara pahalıya mal olabilir. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp'ın yeni özelliği nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri