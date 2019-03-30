WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl kullanılır? WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl yüklenir? Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın, uzun zamandır karanlık mod özelliği ile güncelleneceği söyleniyordu. İlk olarak Android platformunda karanlık mod ile tanışması beklenen WhatsApp, yeni beta sürümü ile bu özelliği kullanıma sundu.