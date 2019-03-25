WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor. İşte bugün ortaya çıkan ve milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren Whatsapp'ın yeni özelliği ve detaylar