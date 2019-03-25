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  • 25.03.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 12:29

'ın yeni bomba özelliği nedir? , nasıl kullanılır?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma aracı olan 'a yeni bomba bir özellik daha geldi. WhatsApp'a gelen çok konuşulacak. İşte milyonlarca Whatsapp kullanıcısını çok yakından ilgilendiren gelişme! WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellik ile birlikte bir mesajın kaç defa iletildiğini görebileceksiniz. İşte detaylar

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