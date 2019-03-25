WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor. İşte bugün ortaya çıkan ve milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren Whatsapp'ın yeni özelliği ve detaylar
WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor. İşte bugün ortaya çıkan ve milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren Whatsapp'ın yeni özelliği ve detaylar
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