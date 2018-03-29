Facebook kullanıcılarının arşivini indirme imkanı var. Bu arşiv içinde durum güncellemeleri, arama sorguları, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere sosyal ağa yüklenen her bir içerik yer alıyor. 50 milyon Facebook kullanıcı bilgisinin paylaşılması olayından sonra, arşiv indirme özelliğine olan ilgi de arttı. Ancak bu arşiv konusunda da bir başka olay patlak verdi.
Facebook hiç yayınlanmayan videoları da saklamış
Facebook arşivlerini indiren kullanıcılar, kaydettikleri ancak hiç yayınlamadıkları videolarının sosyal ağda olduğunu gördüler. Kullanıcı bilgilerinin paylaşılması skandalından sonra bu durum da yeni bir tartışma başlattı. Facebook konuyla ilgili açıklama yaptı.
- 'Rehberde nasıl görünüyorum?'... BTK harekete geçiyor...
- ‘Arayanı göstereceğim’ diye 14 koldan 'cep'lerimize sızdılar!
- Facebook'a bir şok daha
- Türkiye’de kullanıcı başı 3.5 dolar kazanan Facebook sizi arşivliyor
- Yeni nesil terörizm! Hedef yine Türkiye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.