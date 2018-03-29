

​Facebook kullanıcılarının arşivini indirme imkanı var. Bu arşiv içinde durum güncellemeleri, arama sorguları, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere sosyal ağa yüklenen her bir içerik yer alıyor. 50 milyon Facebook kullanıcı bilgisinin paylaşılması olayından sonra, arşiv indirme özelliğine olan ilgi de arttı. Ancak bu arşiv konusunda da bir başka olay patlak verdi.