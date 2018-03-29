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hiç yayınlanmayan videoları da saklamış

arşivlerini indiren kullanıcılar, kaydettikleri ancak hiç yayınlamadıkları videolarının sosyal ağda olduğunu gördüler. Kullanıcı bilgilerinin paylaşılması skandalından sonra bu durum da yeni bir tartışma başlattı. Facebook konuyla ilgili açıklama yaptı.


kullanıcılarının arşivini indirme imkanı var. Bu arşiv içinde durum güncellemeleri, arama sorguları, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere sosyal ağa yüklenen her bir içerik yer alıyor. 50 milyon Facebook kullanıcı bilgisinin paylaşılması olayından sonra, arşiv indirme özelliğine olan ilgi de arttı. Ancak bu arşiv konusunda da bir başka olay patlak verdi.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 16:29
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