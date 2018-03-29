Yalan haber makinesi Facebook

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma çerçevesinde 2006 ila 2017 yıllarında sosyal medyada paylaşılan yüz binlerce haber incelendi.

Araştırma, bu tarih aralığında 126 bin yalan haberin yaklaşık üç milyon kişi tarafından yayıldığını, yalan haberlerin sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılma ihtimalinin yüzde 70 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ayrıca doğru haberlerin, bin 500 kişiye ulaşma hızının yalan haberlerden 6 kat uzun sürdüğü tespit edildi. Uzmanlar, yanlış bilgilendirmenin daha hızlı yayılmasının nedenini, "daha fantastik ve şoke edici olması" sözleriyle nitelendirdi.





FACEBOOK'U SİLME ZAMANI GELDİ

​Facebook'un 50 milyon kullanıcı profilini usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica veri analiz şirketine ve verileri paylaştığı için Facebook'a eleştiriler yöneltilirken birçok kullanıcı da bu sosyal medya platformundaki hesabını kapatıp kapatmamayı tartışıyor.

Guardian gazetesinde bu konuyu ele alan yazar ve marka stratejisti Arwa Mahdawi'ye göre bu sosyal medya ağıyla ilişiği kesmenin vakti geldi.

Teknoloji danışmanı Can Duruk'a göre ise 'Facebook'u silmek çözüm değil'.

Guardian gazetesinde Mahdawi'nin Cambridge Analytica skandalının ardından hesabını sildiği Facebook'la ilgili kaleme aldığı yorum yazısının bir kısmı şöyle:

"Benim açımdan, Cambridge Analytica hikâyesi nihayet bu sosyal medya ağıyla bağlarımı koparmam için ihtiyaç duyduğum dürtüyü tetikledi. Uzun zamandır Facebook'tan uzaklaşmaya çalışıyordum.

Çekincemin sebebi, yıllardır reklam sektöründe çalışıyor olmamdan kaynaklanıyor. Ticari ilişkilerini kullanıcıların verileri üzerine inşa eden Facebook, Google ve birçok farklı şirketle ilişkilerde alıcı konumundaydım.

Facebook'taki 'beğeniler', genel kullanıcılar dışında pazarlamacılar için daha farklı bir anlama geliyor. Facebook, 2016 ABD seçimleri, sanal tacizler ve yalan haberlerin yayılmasındaki rollerinin önemli olmadığını söylüyor.

Ama bir reklam bütçeniz varsa ve Facebook'un hedef kitlenizdeki tüketicileri ürününüzü almaları için nasıl ikna edebileceğini bilmek istiyorsanız o zaman durum farklı.

Facebook o alanda rakipsiz, her şeyi bilen bir kuruluşa dönüşüyor. Hemen hemen herkesi, her şeyi yapabilecek bir kuruluş. Facebook halka kendini bir sosyal ağ olarak tanıtsa da, reklam endüstrisine hitap ederken gerçek bir gözetleme sistemi olduğu açık.



(…) Facebook'un Cambridge Analytica olayıyla ilgili sorumluluk almayı reddetmesinden sonra Facebook hesabımı sildim. Size de aynı şeyi yapmanız tavsiyesinde bulunmuyorum.

Birçok açıdan, Facebook'a mesafeli durabiliyor olmanız bir ayrıcalık. Güney Kaliforniya Üniversitesi bilgi çalışmalarında görevli Safiya Noble şöyle diyor:

'Birçok kişi için Facebook internete açılan bir kapı. Hatta bazıları internet olarak yalnızca Facebook'u bilip kullanıyor. İletişimde, topluluk oluşturmada ve sanal toplumlara katılmada mühim bir rol oynuyor.'

FACEBOOK EN BÜYÜK CASUS

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandal yıllar evvel uyarılarda bulunan Julian Assange'ı da haklı çıkarmış oldu. 2011 yılında Russia Today kanalına konuşan WikiLeaks kurucusu Assange, Facebook ve Google'ı CIA'ye çalışmakla suçlamış ve sitelerin dünyanın en korkutucu casusluk aracı olduklarını savunmuştu.

Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belge nedeniyle zor günler geçiriyor. Hafta sonu New York Times gazetesinde yayınlanan haberde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg büyük tepki toplamıştı.

WIKILEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE UYARMIŞTI

2011 yılında İngilizce yayın yapan Russia Today kanalına konuşan WikiLeaks sitesi kurucusu Julian Assange, Facebook, Google, Yahoo! gibi dev Amerikan internet firmalarının ABD istihbaratıyla entegre çalıştığını iddia etti. Assange Facebook için "dünyanın en korkutucu casusluk makinesi" ifadelerini kullanmıştı.





DÜNYANIN EN KORKUTUCU CASUSLUK MAKİNESİ

Facebook'un insanlar hakkında detaylı bilgilerin derlendiği en büyük veritabanı olduğunu söyledi. Assange, RT'den Laura Emmett'a şunları anlattı:

"(Facebook) insanların isimleri, adresleri, ilişkileri, konumları birbirleriyle iletişimleri, akrabaları dahil tüm kişisel bilgilerin olduğu, dünyanın en büyük veritabanı. Hepsi de ABD'de toplanıyor ve Amerikan istihbaratının erişiminde. Facebook, Google ve Yahoo!, hepsinin ABD istihbaratı için entegre arabirimleri var. Siz Facebook'a bir arkadaş eklediğinizde bu ara birim ABD haber alma teşkilatı için bedava iş yapıyor, kaydınız otomatik güncelleniyor."

Bu web sitelerinin hükümetçe yönetilmediğini söyleyen Assange, ancak istihbarat camiasının bunlar üzerinde yasal ve siyasi baskı oluşturma gereçlerine sahip olduğunu savundu.